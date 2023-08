Porta Elisa News



Ora si fa sul serio

giovedì, 31 agosto 2023, 14:12

Ci siamo, sciolto finalmente il nodo sentenze con la definitiva retrocessione del Perugia, anche il campionato di serie C girone B può partire. Sarà proprio contro gli umbri che la nuova Lucchese targata Gorgone dovrà esordire davanti al proprio pubblico (fischio di inizio venerdì sera ore 20,45). E va subito detto che c'è molta curiosità nel vedere all'opera la formazione che si presenterà in una buona parte rinnovata. Il pubblico rossonero ha risposto alla grande in sede di campagna abbonamenti (che si avviano verso i 1300) ma anche i tagliandi venduti sono oltre 400: a conti fatti le presenze allo stadio dovrebbero essere superiori alle 2000 unità con rappresentanza ospite.

Il test è difficilmente decifrabile, sia perché la Lucchese è come detto molto rinnovata, sia perché gli umbri dell'ex rossonero Baldini sono un cantiere aperto su cui potrebbe aver pesato anche la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che ha sancito la retrocessione in Serie C. Parecchi i dubbi in formazione che difficilmente vedrà partire da titolare l'ultimo arrivato ovvero il bomber Magnaghi. Ecco quella che potrebbe essere l'undici di base che dovrebbe fare a meno ancora di Tiritiello le cui condizioni non sono state rese note dalla società (4-2-3-1): Chiorra (Coletta), Alagna, Benassai, Sabbione, Visconti, Gucher, Tumbarello, Guadagni, Cangianiello, Fedato, Romero (Magnaghi).