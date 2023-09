Porta Elisa News



La trasferta che evoca ricordi incancellabili

venerdì, 22 settembre 2023, 04:10

Erano parecchi anni che la Lucchese non tornava al Mazza di Ferrara, un terreno di gioco che inevitabilmente riporta tutti i tifosi rossoneri alle tante sfide con gli estensi e in particolare a quella del lontano 1978 quando in 6000 partirono da Lucca con nel cuore il sogno della serie B. Oggi le due squadre tornano a affrontarsi, con l'ultima gara nettamente vinta dagli emiliani per 3-0 nel 2016 e lo fanno da prospettive diverse: la Spal, dopo gli anni fantastici della serie A, si è trovata in un batter d'occhio nella terza serie da cui vuole uscire immediatamente; la Lucchese, che con il recente cambio di proprietà ha iniziato a programmare il futuro, cerca di gettare le basi per arrivare in breve tempo almeno alla serie cadetta.

Gli estensi che non sono partiti benissimo, pur disponendo di una rosa di primo livello di cui fa parte l'ex rossonero Colledel, sono però reduci dalla vittoriosa trasferta in casa della Juventus B e cercano di scavalcare in classifica la Lucchese. Gli uomini di mister Gorgone, che stando alle dichiarazioni prepartita pare intenzionato a cambiare due-tre elementi rispetto alla gara con il Gubbio, vogliono invece allungare la loro serie di imbattibilità su un campo davvero ostico storicamente per la Pantera che non sarà sola: saranno oltre 350 i tifosi rossoneri al seguito in uno stadio che dovrebbe presentare tra le 5 e le 6000 persone. Confermato, salvo pretattica, il modulo, Gorgone è probabile che confermi al centro dell'attacco Magnaghi anche per aumentare la sua condizione e non è da escludere una chance per Russo. Ecco la probabile formazione (4-2-3-1): Chiorra, Alagna, Benassai, Tiritiello, De Maria, Gucher, Cangianiello, Guadagni, Russo (Rizzo Pinna), Fedato (Visconti), Magnaghi.