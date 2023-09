Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Dobbiamo crescere come condizione e come cinismo"

venerdì, 8 settembre 2023, 16:27

Alla vigilia della prima trasferta del campionato, mister Gorgone ha fatto il punto della situazione nella rinnovata sala stampa del Porta Elisa: "Il Sestri Levante ha stravinto il campionato lo scorso anno integrando la rosa, e poi all'inizio i campionati sono difficilmente definibili, partita complicatissima. Anche se va detto che siamo a inizio stagione ed è difficile farsi un'idea, dovremo continuare il nostro percorso per poi tra qualche settimana iniziare a tirare un primo bilancio. Dobbiamo migliorare la nostra condizione e dobbiamo essere più cinici sottoporta, la differenza nel calcio la fa quella. Contro il Perugia, comunque, abbiamo avuto cinque palle gol e la cosa fa ben sperare".

"Squadra che convince non si cambia? Non sto a guardare quello, devo guardare le condizioni degli altri e valuto cose diverse, tutti hanno fatto una buona partita e sono tutti recuperati a parte Merletti: oggi vedremo cosa fare. Le partite sono tante e tanti i cambi: i ragazzi devono entrare nell'ottica che l'ultima mezzora è determinante e si devono fare trovare pronti. Magnaghi? L'ho già fatto entrare oggettivamente è un po' in ritardo ma allenandosi troverà la condizione, gli altri ultimi arrivi sono un po' più pronti. Visconti? Per me è molto importante, ho chiesto la sua conferma, è vero che che fa tanti ruoli e non definirgli un ruolo può avergli dato difficoltà ma è un giocatore con tecnica e dinamismo. Lo schema? Valutiamo, a volte possiamo mantenere la difesa a quattro altre a tre, ci sono giocatori duttili. Venerdì scorso grazie anche al pubblico è sembrata una vera partita, i tifosi sono determinati so che a Carrara saranno solo un centinaio, ma sono convinto che quei cento tifosi presenti si faranno sentire".