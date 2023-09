Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ho visto grande applicazione, ma dobbiamo mantenere la tranquillità"

sabato, 9 settembre 2023, 20:50

Alla vigilia del match contro il Sestri Levante, mister Gorgone aveva messo in guardia i rossoneri e in effetti la gara non è stata facile, i tre punti però sono arrivati. La dedica e la vittoria sono tutte per Diego Checchi: "Partita difficile, nel primo tempo potevamo creare meglio, ma non siamo riusciti a concretizzare. Secondo tempo sono partiti meglio loro, poi è arrivato il nostro gol e l'occasione per raddoppiare anche se loro hanno centrato un palo".

"Ho visto grande applicazione ma dobbiamo mantenere la tranquillità. Il calo a fine primo tempo inizio ripresa? A volte è una questione emotiva. L'ho detto ai ragazzi capiteranno momenti in cui gli altri avranno una situazione positiva e spingeranno di più. Del resto, se oggi dovessimo schiacciare per tutta la gara gli avversari non sarebbe normale, avremmo trovata un diamante sotto la sabbia. Ma onore al Sestri Levante che ha fatto una buona gara, poi gli episodi possono farla pareggiare. Rizzo Pinna? Gran gol: ormai con i cinque cambi le gare cambiano totalmente nel secondo tempo, Andrea aveva fatto bene anche con il Perugia. Tiritiello non giocava da maggio, Tumbarello veniva da un infortunio, non va dimenticato. La vittoria è dedicata a Diego alla sua famiglia, ho avuto occasione di vederlo non mancava quasi mai, è dedicato a questo grandissimo professionista molto attaccato alla squadra e alla sua famiglia che ha fatto tanti sacrifici per lui. Al funerale abbiamo avuto la conferma di quanto gente gli volesse bene".