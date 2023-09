Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ho chiesto ai ragazzi di continuare a spingere"

venerdì, 15 settembre 2023, 13:03

Alla vigilia della seconda gara consecutiva in trasferta, a pochi minuti dalla partenza per Recanati, mister Gorgone ha fatto il punto nella sala stampa del Porta Elisa: "Sulla settimana di allenamento non posso mai dire niente ma è anche vero che a volte ci si allena bene e si gioca male. Ho chiesto ai ragazzi di continuare a spingere, senza guardare la classifica per continuare a creare una strada ben precisa. Sta andando meglio anche a chi è arrivato da ultimo come Magnaghi che sta entrando in forma e sta discretamente per entrare e fare spezzoni di partita, altrimenti se non sta bene si rischia solo di creargli problemi. Vanno meglio anche gli altri, ma ci vorrà ancora un paio di settimane di adattamento, l'unico che è fuori è Perrotta per un affaticamento".

"Il terreno in sintetico di Recanati? Non credo ci saranno problemi, spesso ci alleniamo anche noi sul sintetico, anche se da superficie a superficie è diverso. Quanto alla Recanatese, è una squadra da combattimento, ognuno il calcio lo interpreta come crede, sappiamo che incontreremo una buona formazione che lo scorso anno ha fatto il campionato più o meno della Lucchese. Come contro il Sestri ci saranno momenti difficili, ma dobbiamo sempre provare a vincere. La formazione? Soprattutto all'inizio cerco di dare un po' di continuità per alzare il livello, anche se questo può andare a discapito verso chi meriterebbe di giocare, ma già da domani, penso a Tumbarello che ha pochi allenamenti nelle gambe, qualche pedina potrebbe essere cambiata. Non dimentichiamoci che ci sono 10 partite in 43 giorni, ci sarà spazio per tutti, è un gruppo serio e sono convinto che per come si allenano meritano di giocare tutti. Con il Gubbio altri cambi? Pensiamo partita per partita".