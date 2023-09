Porta Elisa News



Lucchese, tutti i numeri di maglia: le scelte dei nuovi arrivati

venerdì, 1 settembre 2023, 08:07

di gianluca andreuccetti

Volti nuovi e conferme per la Lucchese, che si appresta a vivere un'altra stagione intensa. Dopo una preason nel complesso positiva, stasera alle ore 20:45 i rossoneri daranno il via al campionato di Serie C davanti al proprio pubblico. L'avversario di turno sarà il Perugia, squadra che lo scorso anno è retrocessa dalla Serie B. Test subito impegnativo per i ragazzi di Gorgone, chiamati a confermare i buoni risultati maturati nel precampionato. Nella giornata di ieri, con un post pubblicato sui propri canali social, la Lucchese ha ufficializzato i nuovi numeri di maglia. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, spicca sicuramente la scelta di Francesco Fedato di prendere la maglia numero 10, lasciata libera dopo la partenza di Panico. Federico Russo invece per esempio ha optato per la numero 19. Tra gli elementi già presenti in rosa, l'unico a cambiare è stato Elia Visconti. Il centrocampista infatti ha scelto la numero 72. Di seguito, ecco tutti i numeri di maglia dei calciatori della Lucchese.

PORTIERI

22 Niccolò Chiorra

1 Jacopo Coletta

12 Filippo Berti

DIFENSORI

23 Francesco Benassai

97 Vincent De Maria

26 Tommaso Merletti

6 Andrea Tiritiello

21 Alessio Sabbione

2 Manuel Alagna

3 Nicolas Perotta

14 Ettore Quirini

CENTROCAMPISTI

27 Robert Gaucher

30 Simone Cangianiello

8 Giorgio Tumbarello

17 Malik Djibril

72 Elia Visconti

19 Federico Russo

ESTERNI ALTI

10 Francesco Fedato

38 Manuel Leone

77 Giuseppe Guadagni

7 Andrea Rizzo Pinna

11 Gianluigi Sueva

ATTACCANTI

9 Niccolò Romero

99 Simone Magnaghi