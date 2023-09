Porta Elisa News



Spal-Lucchese, da definire la data per la continuazione del match

domenica, 24 settembre 2023, 09:40

Le uniche certezze sono che si ripartirà dal 12' del secondo tempo con la Lucchese in vantaggio per 2-1. Il nubifragio che si è abbattuto ieri sera su Ferrara ha impedito ai rossoneri di portare a casa una vittoria che è parsa sino a quel momento più che legittima e ora si dovrà trovare, in un calendario già piuttosto pieno, una data per disputare lo spezzone di gara mancante. Spezzone di gara che, come successe contro la Carrarese due campionati fa, vedrà la Spal con un ammonito (sempre che venga rischierato) e con tre sostituzioni già effettuate.

Sulla date del recupero, dicevamo, c'è incertezza, posto che andrà giocato non nei fine settimana: impossibile entro settembre, a inizio ottobre c'è il primo turno infrasettimanale di Coppa Italia mentre giovedì 26 ottobre la Lucchese è di scena a Rimini. Al netto di sorprese due sembrerebbero le date possibili: o mercoledì 11 ottobre (ma i rossoneri saranno reduci da una trasferta a Sassari la domenica precedente) oppure mercoledì 18 ottobre. Non ci fosse accordo per una delle due date, si potrebbe slittare addirittura a novembre.