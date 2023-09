Spal-Lucchese: 1-1 al 43' pt Pareggia Guadagni!

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 22 settembre 2023, 16:55

Il tecnico rossonero alla vigilia della trasferta di Ferrara: "Incontreremo un avversario che mi ha fatto pensare fosse necessario cambiare il modulo, abbiamo provato anche una soluzione diversa, ma preferisco continuare con il modulo solito. Farò due-tre cambi"

venerdì, 22 settembre 2023, 13:10

Sulla carta, gli estensi sono una delle squadre favorite alla promozione diretta in Serie B. Dopo la retrocessione dello scorso anno, la società estense ha deciso di affidare la guida tecnica a Domenico Di Carlo. La dirigenza biancazzurra ha scelto di abbassare notevolmente l'età media

venerdì, 22 settembre 2023, 04:10

Erano parecchi anni che la Lucchese non tornava al Mazza di Ferrara, un terreno di gioco che inevitabilmente riporta tutti i tifosi rossoneri alle tante sfide con gli estensi e in particolare a quella del lontano 1978. Oltre 350 supporter al seguito della Pantera: la probabile formazione

giovedì, 21 settembre 2023, 08:05

Il primo e più scontato responsabile ovviamente è il Palazzo dove si prendono le decisioni e che si inventa turni settimanali in orari di lavoro e in concomitanza con la Champions League, il tutto per accorciare i tempi di un campionato che in coda prevede playoff inutilmente lunghi e a...