Porta Elisa News



Arezzo, il momento degli amaranto

lunedì, 2 ottobre 2023, 17:00

di gianluca andreuccetti

Dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Pineto, per la Lucchese è già tempo di vigilia. Domani 3 ottobre, i rossoneri affronteranno in trasferta l'Arezzo nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Da una neopromossa ad un'altra. Rispetto alla gara di sabato, sulla carta quella contro l'Arezzo sarà diversa. In primis perché domani ci si gioca il passaggio del turno e quindi per andare avanti sarà necessario vincere. Inoltre, il derby di domani sarà la possibilità per i rossoneri per rincontrare due ex come il direttore sportivo Paolo Giovannini e il tecnico Paolo Indiani. Lo scorso anno, sono stati loro i veri artefici del ritorno tra i professionisti del Cavallino.

Tra le neopromosse di questo campionato, probabilmente l'Arezzo è tra le squadre che si è adattata meglio alla Serie C. Dando uno sguardo alla classifica, gli amaranto attualmente si trovano all'ottavo posto del girone B. Anche nelle sconfitte contro avversari attrezzati come Carrarese e Pescara, il Cavallino ha dimostrato di non arrendersi mai regalando due buone prestazioni. Da un punto di vista tattico, in queste prime uscite Indiani ha deciso di schierare la sua squadra con il 4-3-3, cercando di giocare a viso aperto contro tutti gli avversari. Sebbene sulla carta non ci siano individualità di spicco, il giocatore che si sta mettendo maggiormente in evidenza è l'attaccante Niccolò Gucci, autore di 3 reti. Sempre in attacco, occhi puntati anche su Libor Kozak, prima punta che in passato ha vestito le maglie di Lazio, Bari e Aston Villa. L'unico anello debole potrebbe essere la fase difensiva, con la squadra di Indiani che ha subito 10 reti in 6 gare. Nel complesso, non ci sono grandi differenze con la rosa dello scorso anno. In estate, la società ha scelto tra le altre cose di scommettere su alcuni giovani tra cui Alessandro Renzi, centrocampista classe 2004 arrivato dall'Empoli. L'ultimo confronto tra Arezzo e Lucchese risale al 30 dicembre 2018, con la partita che terminò in pareggio. In caso di passaggio del turno, i rossoneri affronteranno la vincente di Spal-Sestri Levante.