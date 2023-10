Porta Elisa News



Bel gioco a confronto

sabato, 21 ottobre 2023, 15:45

Sulla carta dovrebbe essere una gran bella partita, quella tra Lucchese e Pescara, due delle formazioni che in questa prima fetta di campionato hanno mostrato di saper giocare al calcio e divertire i tifosi. I rossoneri arrivano al match con gli abruzzesi dopo due risultati non soddisfacenti e sicuramente avari rispetto a quanto visto in campo, un motivo in più per provare a riprendere la rotta che sinora in campionato ha riservato più di una soddisfazione.

Mister Gorgone, come ha confermato in conferenza stampa, non modificherà il suo credo e dunque c'è da attendersi una bella gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. A proposito di undici di base, il tecnico rossonero recupera Benassai, perde Sabbione ma ha due giocatori non al meglio: Visconti e Russo. La formazione, anche in vista del turno infrasettimanale di campionato (giovedì a Rimini) pare quasi fatta (4-2-3-1) con incertezza se Cangianiello verrà riproposto più avanti o dietro dove ha dato sinora il meglio di sé: Chiorra, Alagna, Benassai, Tiritiello, De Maria, Gucher, Cangianiello (Tumbarello), Rizzo Pinna (Cangianiello), Fedato, Guadagni, Magnaghi.