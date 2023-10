Porta Elisa News



Rialzarsi e ripartire

mercoledì, 25 ottobre 2023, 17:34

Rialzarsi e ripartire: ecco l'imperativo per i rossoneri che sono chiamati a tornare a fare punti a Rimini contro una squadra che occupa i bassifondi della classifica ma che ha potenzialità nettamente superiori.

Gli uomini di mister Gorgone non arrivano al meglio in terra romagnola: ci sono da eliminare non solo le scorie della secca sconfitta patita contro il Pescara, ma anche fare i conti con le numerose assenze che renderanno quasi obbligatorio l'undici di base. Mancheranno infatti. Tiritiello (squalificato), De Maria (fuori per due-tre settimane per la contusione al piede), Russo (forse disponibile per la gara interna con il Pontedera), Sabbione (destinato a rientrare, se va bene, a Olbia), oltre a Benassai che sta stringendo i denti.

Di fatto, la difesa è pressoché fatta, viste le assenze. Possibile però qualche cambio anche in avanti, visto che domenica si rigioca. Ecco la probabile formazione (4-3-3): Chiorra, Alagna, Benassai, Merletti, Visconti, Cangianiello, Gucher, Tumbarello, Guadagni, Romero, Fedato. Nonostante il turno infrasettimanale, saranno una settantina i tifosi rossoneri al seguito.