Lo Faso: "Tiritiello ha rinnovato per tre anni"

venerdì, 13 ottobre 2023, 12:34

Andrea Tiritiello ha rinnovato per tre anni con la Lucchese: lo ha comunicato l'amministratore delegato della società Ray Lo Faso che ha fatto anche il punto della situazione: "Colto l'occasione della sosta inaspettata per fare un punto su queste prime sette partite: il mister ha dato qualche giorno di riposo visto il tour de force che ci aspetta. Il primo bilancio è dal mio punto di vista molto buono, sia per l'atteggiamento sempre mostrato, sia per la qualità del gioco che è stata proposta, a volte è mancata la cattiveria, ma la squadra è giovane e sono certo che alcuni episodi ci faranno maturare. Certo,è singolare che a Ferrara abbiano festeggiato il 2-2 casalingo, poi c'è stato l'episodio del guardalinee dobbiamo battagliare anche su questi temi".

"Sono partiti i campionati giovanili, molte cose debbono essere migliorare e siamo molto soddisfatti. Molto probabilmente riprenderanno i lavori a Saltocchio entro una decina di giorni e riaprire i cancelli al pubblico e terminare questa cosa rimasta indietro per questioni burocratiche e amministrative. Dando un seguito a quanto detto che avremmo allestito una squadra ambiziosa, abbiamo rinnovato il contratto di Andrea Tiritiello: lui insieme a altri giocatori può essere una colonna portante di questa Lucchese, sarà un triennale e sono certo che darà un contributo importante. Su di lui si erano spese tante parole, mi sembrava corretto dirvelo. Chiaro che potevamo avere 14-15 punti, ma non ci dobbiamo disunire, dobbiamo mantenere la stessa concentrazione e lo stesso entusiasmo: nulla è cambiato, lo diciamo anche ai tifosi".

"Lo stadio? Comprendo che ci sia l'attenzione di tutti, penso di essere stato chiaro, ma è giusto ribadire la nostra posizione: il nostro interessamento alla Lucchese non era legato allo stadio, c'erano mille priorità e tra queste non lo stadio. Messe in salvaguardia le priorità, e poi ci siamo messi a pensare allo stadio: non siamo interessati come Gruppo Bulgarella a costruire lo stadio, ma non intendiamo ostacolare il percorso del Gruppo Aurora. Non dimentichiamo che lo stadio è del Comune. Con calma continueremo a dialogare con Aurora e il Comune per comprendere quale sarà il miglior percorso, ma noi non siamo gli attori principali. Va compreso quali saranno i costi e quali a carico dei vari soggetti: stiamo dialogando. Il nostro intendimento è quello di fare sì che il progetto, che è bellissimo, veda un compimento positivo, ma vanno capite tutte le risultanze del caso. E' questioni di giorni e credo verrà definito il tutto. Un piano B sullo stadio? Stiamo ottemperando a tutte le emergenze del Porta Elisa e se, come non mi auguro, non dovesse venire alla luce il progetto Aurora, la società farà tutto quello che è nelle sue possibilità per rendere giocabile le gare allo stadio. Le emergenze sono tante, a partire dalle torri faro. Le barriere verso il campo? Appena chiarito come smaltire le ringhiere, siamo vicini. Sono in arrivo altre sponsorizzazioni ora che abbiamo anche un marchio nostro, abbiamo ricevuto moltissimi complimenti per la nostra area hospitality: siamo stati un diesel, adesso le sponsorizzazioni stanno arrivando e abbiamo discussioni importanti in corso".

"Mancati pagamenti a fornitori locali? Abbiamo ereditato due milioni di debiti, chiaro che non siamo stati in grado di spazzare vie tutte le posizioni debitorie, siamo andati per priorità, iniziando dai calciatori per 7-800mila euro, in seconda battuta i debiti erariali che ammontano a circa un milione, ogni mese paghiamo a 70-100mila euro. Con i fornitori abbiamo cercato di trovare soluzioni con i vecchi, attraverso stralci visto che erano posizioni debitorie che non conoscevamo nel dettaglio, in altri casi abbiamo provato a continuare il rapporto, ma le poche posizioni debitorie con fornitori della Lucchese, altra cosa sono le altre società che erano collegate alla Lucchese e su questo si genera un po' di confusione, sono nelle mani dell'avvocato Poli e verranno sistemate. I tempi saranno un po' più lunghi, dobbiamo capire, comprendere, ma le posizioni sono ormai poche e abbiamo messo a disposizione della prima squadra e del settore giovanile un nostro albergo a Viareggio e siamo autosufficienti".