Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Partita divertente e con tanti errori"

martedì, 3 ottobre 2023, 19:30

Mister Gorgone al termine della vittoriosa gara di coppa è contento per il passaggio del turno, arrivato impiegando i giocatori con minor minutaggio: "Partita divertente con tanti errori e tanti gol, sappiamo entrambi che abbiamo fatto errori, ma entrambi abbiamo schierato chi aveva giocato meno, e non dimentichiamo che c'era molto caldo. Tutti i giocatori però hanno dato il massimo. E comunque 0-0 non è mai piacevole".

Prendiamo le cose positive anche se ci sono cose da migliorare. Il futuro? Navighiamo a vista, partita dopo partita, è un girone difficilissimo con squadre che vogliono vincere il campionato basti pensare che è uscita la Reggiana e sono entrate Perugia, Spal e Pescara. Non faccio pronostici, vogliamo vincere tutte le gare, poi vediamo... La mia esperienza a Arezzo? Una parentesi molto negativa e spiace per una piazza come Arezzo, ma vedo che siete ripartiti alla grande".