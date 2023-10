Porta Elisa News



Mister Morgia: "Domenica, al Porta Elisa, per 30 minuti una delle gare più belle viste"

martedì, 24 ottobre 2023, 16:21

"Domenica per 30 minuti ho assistito ad una delle più belle partite viste al Porta Elisa e fino a quel momento la Lucchese era quella che aveva fatto di più": lo scrive il tecnico e ex giocatore rossonero Massimo Morgia in un commento a un post sul profilo Facebook di Gazzetta Lucchese in relazione all'articolo con cui il nostro Alessandro Lazzarini invita mister Gorgone a andare avanti con la sua filosofia di calcio.

Morgia, che vuole bene alla Lucchese come pochi, va anche oltre: "Sulla panchina del Pescara un Maestro riconosciuto da una vita in tutta Italia come cultore di bel gioco ....Dall'altra un giovane allenatore che sta dimostrando di essere sulla strada giusta, quella di arrivare ai risultati attraverso un gioco offensivo e propositivo. Sono certo che la Lucchese farà un bel campionato e Gorgone una buona carriera".