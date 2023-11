Porta Elisa News



Cesena, il momento dei bianconeri

venerdì, 17 novembre 2023, 11:32

di gianluca andreuccetti

Il successo maturato in casa contro la Virtus Entella ha dato morale alla Lucchese. Una vittoria arrivata negli ultimi istanti di gara e che è servita per compiere un bel salto in classifica. Domenica alle ore 16:15 rossoneri saranno impegnati allo stadio "Orogel Dino Manuzzi" contro la capolista Cesena.

Sulla carta si preannuncia una sfida complicata per la Pantera. Da due anni a questa parte i bianconeri sono tra i favoriti per il salto di categoria. Lo scorso anno i romagnoli chiusero la regular season al secondo posto, a soli due punti di distanza dalla promozione diretta. Costretto a passare per i play-off, il Cesena è arrivato ad un passo dalla finale, venendo eliminato ai calci di rigori dal Lecco. La società quest'estate ha confermato sulla panchina Domenico Toscano. Scelta che fino a questo momento sembra aver portato i suoi frutti: dopo 13^giornate, i romagnoli sono al comando del girone B insieme alla Torres con 30 punti, merito di 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Da sottolineare anche che in questa stagione il Cesena non ha mai perso in casa, totalizzando 5 vittorie e 1 pareggio, quest'ultimo arrivato contro il Sestri Levante.

Da un punto di vista tattico, la squadra di Toscano è sempre scesa in campo con il 3-4-2-1. Il punto di forza del Cesena è la fase realizzativa, con 33 reti all'attivo. Il giocatore più prolifico è l'attaccante Simone Corazza, a quota 6 reti in campionato. Il classe 1991 sarà assente contro la Lucchese a causa della squalifica rimediata due settimane fa contro il Gubbio. Inoltre i bianconeri sempre in avanti dovranno fare a meno anche di Cristian Shpendi e Augustus Kargo, assenti poiché impegnati con le loro rispettive nazionali. Molto probabilmente il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Roberto Ogunseye, prima punta arrivata quest'estate dal Foggia.

Lo scorso anno la Lucchese si dimostrò un avversario ostico per il Cesena. All'andata al "Porta Elisa" i rossoneri vinsero per 1-0 grazie alla rete di Domenico Franco. Cinque mesi più tardi, la Pantera strappò un punto in Romagna grazie alla rovesciata di Panico.