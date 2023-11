Porta Elisa News



Frara: "Abbiamo regalato il primo tempo, Gorgone non rischia"

sabato, 25 novembre 2023, 18:46

In sala stampa il primo a arrivare è il diesse Alessandro Frara, con il tecnico che non è venuto il sala stampa: "Abbiamo regalato il primo tempo agli avversari, l'intento era quello di fare una prestazione diversa, ma i ragazzi soffrono un po' la pressione. Nel secondo tempo c'è stata la reazione ma aver concesso due gol nel primo tempo ha compromesso la gara. Nel primo tempo abbiamo perso tutti i duelli, non siamo stati in partita. Dobbiamo ripartire con grande umiltà ognuno di noi deve esaminare gli errori commessi, a partire da me. I giocatori li ho scelti, credo in loro e sono convinto abbiamo le capacità di uscire da questa situazione".

"Se è un problema fisico o mentale? Direi la seconda. Gorgone rischia? No, è un allenatore molto preparato, chiaro dovrà analizzare gli errori, ma anche stasera la squadra non ha sbracato, l'ingresso di Rizzo Pinna ha dato vivacità al gioco, il gol ci ha dato morale. Il mercato? Non andremo sugli svincolati, si parla di giocatori fermi da 7-8 mesi, sarebbe complicato inserirli. C'è bisogno di gente pronta. La difesa? Mi pare ingeneroso gettare la croce su un giocatore, nel priml tempo non si è salvato nessuno, nel secondo tempo si è vista un'altra Lucchese che avrebbe meritato di pareggiare la partita. In queste situazioni si esce solo restando uniti".