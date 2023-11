Porta Elisa News



In troppi si limitano al "compitino"

domenica, 19 novembre 2023, 20:49

Chiorra 6: tiene a galla la Lucchese con un’ottima parata su Shpendi ad inizio primo tempo. Non ha colpe sui goal subiti.

Tiritiello 6: guida con personalità la difesa. Duella con decisione contro Ogunseye non concedendo spazi. Con lui in campo i rossoneri subiscono poco o niente. (dal 50’ Merletti 6: prestazione da ne infamie ne lodi. Entra in modo deciso e fa valere la sua fisicità. Meglio rispetto ad altre apparizioni).

Benassai 5,5: oggi sembra essere in difficoltà contro un giocatore rapido e sveglio come Shpendi. Nel finale gioca come terzino sinistro.

Sabbione 6: seconda presenza dall’inizio per lui, oggi schierato come centrale di destra nella difesa a 3. Lotta e tiene in modo discreto il confronto con gli attaccanti avversari.

Tumbarello 5,5: spende tante energie nel pressare e nel provare a recuperare i palloni in mezzo al campo. Con la palla tra i piedi però è lento e macchinoso. (dal 65’ Djibril 5,5: la Lucchese avrebbe bisogno di un cambio di strappi, cosa che lui non riesce a dare).

Quirini 6: Insieme a Tiritiello forse uno dei migliori in campo della Lucchese. Nel primo tempo spinge sulla fascia destra mettendo in mezzo molti cross. In fase difensiva è attento e concentrato nel limitare Donnarumma. (dal 80’ Rizzo Pinna: SV)

De Maria 5,5: cerca di rendersi propositivo in attacco ma le sue sgroppate vengono controllate bene dalla difesa del Cesena. Sul primo goal si perde la marcatura di Pieraccini.

Gucher 6: in fase di possesso si abbassa quasi sulla linea dei difensori. Gioca tanti palloni e prova a prendersi sulle spalle il centrocampo con azioni personali.

Cangianiello 5,5: combatte e fa a sportellate contro i centrocampisti del Cesena rubando anche qualche pallone. Sul secondo goal, perde un pallone sanguinario in mezzo al campo dando il via alla ripartenza di Shpendi.

Russo 5,5: nel primo tempo si muove tanto venendo cercato però poco dai propri compagni. A diciotto minuti dalla fine getta al vento la possibilità di pareggiare calciando male da pochi passi.

Magnaghi 5,5: lotta e fa sponde ma non basta. Gioca con un baricentro molto basso non offrendo quasi mai la profondità. (dal 80’ Romero:SV)