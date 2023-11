Porta Elisa News



Invertire la rotta

sabato, 4 novembre 2023, 17:02

Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, una evidente involuzione nel gioco e nella mentalità: la Lucchese fa i conti con la propria crisi e li deve fare in Sardegna, proprio dove tutto è iniziato con la prima battuta di arresto a opera della Torres. Domani i rossoneri sono invece a Olbia contro una formazione che è comunque in ripresa, corroborata dalla vittoria nel recupero infrasettimanale contro il Pineto.

Per Gorgone, alla prese con problemi di formazione in difesa – sarà assente anche Benassai, oltre a Visconti e Sabbione – c'è la necessità di invertire la rotta e alla svelta. Anche per questo, come ha accennato nella conferenza stampa pre gara, la Lucchese potrebbe presentarsi in Sardegna con un atteggiamento un pizzico più prudente (leggi centrocampo a tre) e con la necessità di ritrovare alla svelta cinismo sotto porta, bene infatti non dimenticare che contro il Pontedera più di una occasione è stata fallita banalmente. Al suo fianco, la Pantera avrà una quarantina di irriducibili tifosi che si sobbarcheranno l'ennesimo viaggio nell'isola in poco tempo. Ecco la probabile formazione (4-3-3): Chiorra, Alagna, Quirini, Merletti (Gucher), Tiritiello, Gucher (Djibril), Cangianiello, Tumbarello, Guadagni, Fedato, Magnaghi. Fischio d'inizio per le ore 14.