Lucchese-Entella: 1-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 13 novembre 2023, 23:20

Il difensore blocca ogni possibile azione degli avversari, l'autore del gol è decisamente il più in palla là davanti, mentre anche De Maria disputa una grande partita: le pagelle di Gazzetta

lunedì, 13 novembre 2023, 23:15

Il tecnico rossonero: "Grande partita, difficile in un momento delicato, ne abbiamo fatto di migliori non ottenendo risultati, sono contento per i ragazzi e per chi apprezza questa squadra. Vittoria dedicata ai tifosi che ci sono vicini, al presidente, a tutta la società e a questi ragazzi"

domenica, 12 novembre 2023, 15:50

Nel posticipo di lunedì, al Porta Elisa arriva una delle avversarie più insidiose, con un organico di prim'ordine e con ruolino di marcia che nelle ultime partite è da squadra (come sulla carta sarebbe) da vertice. La probabile formazione

sabato, 11 novembre 2023, 16:21

Il tecnico rossonero: "Ho ancora dubbi sulla formazione: Benassai sta riprendendosi, si è fermato Fedato che ne avrà per un paio di settimane, mentre Sabbione è in gruppo: Mi attendo che l'Entella proverà a affrontarci per vincere la gara, ma è anche vero che le squadre che abbiamo incontrato ci...