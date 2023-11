Lucchese-Vis Pesaro: 1-2 al 45' st Sei minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 25 novembre 2023, 18:46

Il diesse rossonero: "Dobbiamo ripartire con grande umiltà ognuno di noi deve esaminare gli errori commessi, a partire da me. I giocatori li ho scelti, credo in loro e sono convinto abbiamo le capacità di uscire da questa situazione. Se è un problema fisico o mentale? Direi la seconda"

sabato, 25 novembre 2023, 17:42

Solo l'esterno prova a dare mordente in avanti, Guadagni e Russo sottotono, Magnaghi ci prova ma non riesce a trovare il gol. In difesa gravi errori di Benassai, non convincono in troppi: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 24 novembre 2023, 17:52

Tre gare (Vis Pesaro, Arezzo e il recupero con la Juventus B) per riprendere la marcia verso posizioni di classifica più tranquille (la Lucchese è ora a pochi punti dai play out): ecco il compito che attende i rossoneri nel breve volgere di dieci giorni.

venerdì, 24 novembre 2023, 13:19

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara con la Vis Pesaro: "Hanno giocatori che hanno fatto la Serie A, come Valdifiori, è una squadra che ha fatto parecchi pareggi, si è difesa solo con il Pescara, le altre le ha giocate a viso aperto.