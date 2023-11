Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Queste gare ci possono dare una spinta importante"

venerdì, 24 novembre 2023, 13:19

Vigilia di Lucchese-Vis Pesaro in casa rossonera e come di consueto a prendere la parola è stato il tecnico Gorgone: "E' possibile che riproponga più avanti la difesa a tre, al di là del risultato di Cesena, ci avevamo lavorato d'estate e ora con l'infortunio di Tiritiello è un modulo che può esserci utile, ma non credo contro la Vis Pesaro. Semmai dobbiamo attaccare la porta in maniera più feroce, e anche sfruttare i calci d'angoli. Se siamo andati a Cesena con una mentalità diversa? No, siamo andati lì con la solita voglia di fare la partita, abbiamo avuto il 68 per cento del possesso palla. Andiamo sempre per vincere, anche là. La condizione fisica? Li ho visti bene, il problema sono gli infortunati e quando te ne mancano 4-5 su 21 giocatori di movimento, è un po' un problema, forse a volte siamo stati meno brillanti, come a Rimini. Guadagni? Potrebbe ripartire titolare dopo un periodo un po' di appannamento".

"Tutto sommato, abbiamo fatto quattro punti in tre gare non facili, mi pare ci sia un po' la tendenza a fare di ogni sconfitta un dramma, del resto abbiamo perso contro il Cesena, e all'inizio quando si andava bene, ho sempre detto che avevano 7-8 squadre più forti. Dobbiamo rimanere agganciati a quel gruppo, non ci accontentiamo di salvarci ma non posso nemmeno dire che se siamo ottavi, stiamo stentando. La Coppa Italia? Per come è messa, scoccia, perché abbiamo gare importanti, ma certo andremmo avanti e per la Lucchese sarebbe un bene, non pensiamo poco a gestirci con la Juventus. Queste tre gare in campionato? Ci possono dare una spinta importante. La Vis Pesaro? Hanno giocatori che hanno fatto la Serie A, come Valdifiori, è una squadra che ha fatto parecchi pareggi, si è difesa solo con il Pescara, le altre le ha giocate a viso aperto. Vincere sarebbe importantissimo".