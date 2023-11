Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Risultato troppo pesante per quello che si è visto"

domenica, 19 novembre 2023, 18:49

Romagna ancora una volta amara per mister Gorgone e per i rossoneri che dopo Rimini perdono nettamente anche a Cesena, contro probabilmente la favorita del torneo: "Penso che oggi abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra molto forte che probabilmente vincerà il campionato, ma non è bastato. Credo che il parziale sia troppo pesante per quello che si è visto in campo, ma contro queste squadre serve rimanere più concentrati, essere più cinici e rimanere in partita fino alla fine”.

"Dobbiamo crescere, ma l'applicazione e i concetti li vedo sempre da parte dei ragazzi. L'unica strada che conosco per migliorare è il lavoro sul campo, quindi ci torneremo ad allenare consapevoli di cosa vogliamo fare e di cosa possiamo correggere per fare meglio . I tifosi? Anche oggi a Cesena questa città ci ha dimostrato tanto sostegno, e ci dispiace molto per il risultato”.