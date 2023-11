Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Sono contento per i ragazzi, ho visto una grande reazione"

martedì, 28 novembre 2023, 20:01

Mister Gorgone, al termine del match di Coppa Italia vinto dai rossoneri dopo i tempi supplementari contro la Juventus B:

“Una vittoria di quelle strameritate, importante per il morale. Sono contento per i ragazzi. Sappiamo bene che il campionato é un’altra cosa ma il risultato di questa sera é comunque una bella iniezione di fiducia in vista della battaglia che ci aspetta sabato ad Arezzo. E' il messaggio che la squadra è viva sempre. Abbiamo avuto una grande reazione così come l'avevamo avuta anche nel secondo tempo contro la Vis Pesaro dopo un primo tempo molto brutto. Abbiamo preso gol al novantesimo sul quale penso si possa parlare di fuorigioco e poi sono contento per la risposta della squadra. Ci andiamo a giocare un quarto di finale o ad Avellino o contro la Juve Stabia e credo che vincere faccia sempre bene. Abbiamo apprezzato il coro della curva noi vogliamo gente che lotta e sono d'accordo perché in questa categoria è necessario avere quell'atteggiamento che ti consente a volte di prendere il sopravvento su una squadra che magari gioca pure meglio. In due partite abbiamo fatto tanti tiri in porta ma dobbiamo diventare più cinici. Una bella soddisfazione per i ragazzi, per quelli che hanno trovato meno spazio in campionato e che hanno giocato perché volevo in campo gente più libera mentalmente e più fresca".