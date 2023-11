Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Contano i risultati, lo so bene"

sabato, 4 novembre 2023, 14:43

Alla vigilia della gara di Olbia, mister Gorgone ha fatto come al solito il punto direttamente dalla Sardegna: "Benassai non ce la fa e così non ci sono nemmeno Visconti, Sabbione e Romero. Non credo che riproporremo la difesa a tre, vediamo a centrocampo chi metterò, visto che stanno tutti bene. Ho visto i ragazzi bene in allenamento, con una buona gamba, valuterò bene cosa fare. Domani ci attende una gara importante e difficile, l'intenzione è di fare bene nonostante il periodo negativo. Il modulo? Sono convinto che se sei una squadra che prova a vincere hai più probabilità di farcela ma so che la squadra ha perso alcune sicurezze e la presenza di una persona in più a centrocampo, potrebbe servire. Contro il Pontedera, comunque, se avessimo segnato con Djibril e Guadagni, sarebbe stata un'altra gara, almeno sino al settantesimo, certo non si può andare all'arma bianca e in questo abbiamo sbagliato, dobbiamo essere più equilibrati. Ragatzu come si ferma? E' un calciatore che in questa categoria sposta gli equilibri, abbiamo valutato la cosa e dunque dobbiamo cercare di limitarlo".

"La società? Ho parlato con il presidente, non voglio andare oltre ma lo ringrazio per l'attaccamento che ha mostrato, come gli altri membri della società. Abbiamo parlato, anche se magari non si espongono, so benissimo che le chiacchiere contano poco e contano i risultati. Va anche detto che in una settimana è cambiato il mondo: in tre partite in sette giorni è cambiato lo scenario, non è un alibi, ma non posso non ricordarlo e sottolineare che ci sono stati tre mesi dove abbiamo dimostrato qualità. Lo accetto, ne sono consapevole, ma non posso non sottolineare cosa hanno fatto i ragazzi sinora. La gara da recuperare? C'è il rischio che sia falsato il calendario, ma guardiamo alla gara di domani che è la più importante: contano i risultati, dobbiamo essere consapevoli che serve altro".