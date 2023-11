Nico Venturi nuovo addetto stampa della Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 19 novembre 2023, 20:49

Tanti rossoneri poco sotto la sufficienza o appena sufficienti: nessuno si accende veramente nella gara di Cesena e alcuni dei giocatori portano responsabilità: le pagelle di Gazzetta

domenica, 19 novembre 2023, 18:49

Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra molto forte che probabilmente vincerà il campionato, ma non è bastato, ma contro queste squadre serve rimanere più concentrati, essere più cinici e rimanere in partita fino alla fine. Spiace per i nostri tifosi"

domenica, 19 novembre 2023, 15:50

I rossoneri a caccia di punti in casa della capolista: in difesa, che passa a tre, mister Gorgone lancia dall'inizio Sabbione e a centrocampo conferma Tumbarello inserendo Quirini. Occasione per Shpendi in avvio, poi un colpo di testa di Magnaghi

sabato, 18 novembre 2023, 21:50

Si è dimessa Alessia Lombardi che dalla scorsa stagione era l'addetta stampa rossonera. Ne hanno dato notizia la Lucchese attraverso una nota ufficiale e la stessa Alessia, a cui vanno i ringraziamenti anche di Gazzetta Lucchese per la disponibilità e la professionalità con cui ha assistito i colleghi