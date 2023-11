Porta Elisa News



Si salvo solo Rizzo Pinna

sabato, 25 novembre 2023, 17:42

Chiorra: 5,5 Sicuro sulla prima conclusione di Pucciarelli, poi prende un uno-due micidiale sul quale non ha responsabilità. Ha inizio ripresa commette con i piedi una leggerezza incredibile che poteva chiudere la gara anzitempo.

Alagna: 5 Impegno e qualche recupero, poco altro. Sostituito a inizio ripresa.

Quirini: 6 Confermato dopo la gara di Cesena, viene piazzato a centrocampo: è tra i più grintosi, peccato per l'occasione verso la fine del primo tempo

Russo: 5,5 Prova qualche spunto, si esibisce in un paio di conclusioni senza pretese, ma non ingrana mai.

Sabbione: Parte male creando le premesse per l'occasione di Pucciarelli, poi si stabilizza.

Benassai: 5 Non sta bene e si vede, ma alternative Gorgone non ne ha e sui due gol degli ospiti porta responsabilità evidenti.

Gucher: 5,5 Smista una infinità di palloni, ma appare in calo evidente rispetto all'inizio del torneo

Cangianiello: 6 Perde una palla che provoca l'intervento da rigore di Benassai, poi prova a rifarsi con una sgroppata che avrebbe meritato miglior fortuna e corre senza sosta per tutta la gara.

Guadagni: 5 E' al rientro da titolare, conclude poco. E' la versione evanescente di quello ammirato a inizio stagione.

De Maria: 5 Si nota per una conclusione che finisce in Curva Est. Non incide, non morde, non si rende pericoloso

Magnaghi: 6 Ha una intuizione sull'incoccata di testa in avvio ma lo ferma la traversa. Ci prova, sempre di testa, ma non inquadra il bersaglio e quando lo fa lo ferma il portiere ospite.

Rizzo Pinna: 7 Ha il merito di mettere un po' di brio e di riaprire la gara. Il più propositivo senza alcun dubbio.

Romero: SV

Djibril: SV