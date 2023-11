Porta Elisa News



Al via il trittico di gare per tornare a correre

venerdì, 24 novembre 2023, 17:52

Tre gare (Vis Pesaro, Arezzo e il recupero con la Juventus B) per riprendere la marcia verso posizioni di classifica più tranquille (la Lucchese è ora a pochi punti dai play out): ecco il compito che attende i rossoneri nel breve volgere di dieci giorni, durante i quali la truppa di mister Gorgone, già a corto con gli uomini, dovrà anche giocarsi la qualificazione in Coppa Italia, sempre contro la Juventus B.

Chiaro che la gara contro la Vis Pesaro acquisisce i tratti di un primo, importantissimo passaggio per risollevare l'umore, attualmente non al massimo, della piazza e non solo, ma prima ancora per recuperare posizioni in classifica. Gorgone, che nelle dichiarazioni pregara ha escluso di riproporre la difesa a tre, dovrà comunque gestire una situazione che lo vede privo del perno difensivo, ovvero capitan Tiritiello, oltre che di Visconti e Fedato. Senza considerare le condizioni sicuramente non al meglio di Benassai e di Tumbarello. Contro i marchigiani, ora di inizio fissata per le 16,15, ecco l'undici che dovrebbe andare in campo: Chiorra, Alagna, Benassai, Sabbione, De Maria, Cangianiello, Gucher, Guadagni, Russo, Tumbarello, Magnaghi.