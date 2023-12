Avellino-Lucchese, le formazioni ufficiali

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 14 dicembre 2023, 15:15

Il tecnico rossonero: "Sapevamo che con la Fermana non sarebbe stato facile. Meritavano vincere, Era fondamentale vincere, ma non posso rimproverare alla squadra la gara fatta: hanno spinto, giocato e creato occasioni. Il terreno di gioco non è per niente in buone condizioni"

martedì, 12 dicembre 2023, 17:35

La Lucchese si gioca in una gara secca lontano dal Porta Elisa l'accesso alla semifinale di Coppa Italia di serie C (inizio ore 18,30) in quel di Avellino, dove manca ormai da decenni: la probabile formazione

martedì, 12 dicembre 2023, 16:12

Dopo 17 partite i biancoverdi si trovano al quarto posto in classifica con 30 punti, avendo totalizzato 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Inoltre l'Avellino ha il quarto miglior attacco (23 reti segnate) ma anche la seconda miglior difesa (12 reti subite)

martedì, 12 dicembre 2023, 13:43

Il tecnico rossonero: "Ha giocatori abituati a vincere con tanta esperienza alle spalle. Sarà una partita impegnativa contro una squadra molto molto forte. Andiamo in Irpinia con qualche acciaccato, ma sono sicuro che chi scenderà in campo avrà le forze fisiche e mentali per affrontare al meglio una trasferta complicata"