Porta Elisa News



Derby di Carrara, meno di 200 tifosi con il biglietto già acquistato

sabato, 16 dicembre 2023, 07:40

Sono per il momento poco meno di 200 i tifosi rossoneri che hanno già staccato un biglietto per essere presenti domani sera a Carrara. Ci sarà comunque tempo sino alle 19 di oggi, sabato, per acquistare i tagliandi sul sito http://www.etes.it e nei punti vendita ed è probabile che a fine giornata il numero complessivo dei biglietti sia sensibilmente superiore.

Come noto, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Lucca è limitata esclusivamente al settore ospiti, ma non ci sono limitazioni al numero di tifosi. Il prezzo di acquisto è pari a 11,50 euro,