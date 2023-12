Porta Elisa News



Dopo la Coppa, è tempo di provarci in campionato

sabato, 16 dicembre 2023, 20:52

Bella e pratica in Coppa, ora è il tempo di provarci in campionato. La Lucchese, reduce dal vittorioso quarto di finale di Coppa Italia dove ha mostrato quella spensieratezza troppe volte persa nell'ultimo periodo, si rituffa nel campionato dove è attesa dal derby di Carrara (ore 20,45). Gara tutt'altro che facile e che vanta una tradizione a dir poco pessima, quella con gli apuani, ma che servirà per capire a che punto è la fase di ripresa, per ora a corrente alternata, dei rossoneri.

Gli uomini di mister Gorgone potranno contare sul fatto che ai marmiferi mancheranno numerosi titolari, tra cui l'ex Panico, ma la gara è di quella da prendere con le molle per lo spessore della formazione di Dal Canto. Al loro fianco avranno oltre 300 tifosi pronti ancora una volta a seguire la squadra, incoraggiata anche domenica scorsa dopo il pari deludente con la Fermana. Mister Gorgone dovrebbe tornare alla difesa a quattro, ma l'incertezza rimane, anche in considerazione del fatto che non potrà disporre di De Maria e di Sabbione, con Benassai ancora acciattato. Ecco la probabile formazione: Chiorra, Quirini, Benassai, Tiritiello, Visconti, Gucher, Tumbarello, Cangianiello, Rizzo Pinna, Russo, Magnaghi.