Porta Elisa News



Frara: "Ci teniamo a fare bene davanti ai nostri tifosi. Su Tiritiello e Visconti ..."

martedì, 5 dicembre 2023, 20:12

di gianluca andreuccetti

Finalmente ci siamo. Domani alle ore 16:15, la Lucchese scenderà in campo alle ore 16:15 al "Porta Elisa" contro la Juventus B, gara valida per il recupero dell'8^giornata del girone B di Serie C. Il Ds Alessandro Frara ha parlato dei prossimi impegni dei rossoneri: " Da domani inizierà un trittico di partite importanti. Il recupero contro la Juventus, la partita in casa contro la Fermana e i quarti di finale contro l'Avellino, che sono già un traguardo storico. Ci concentreremo su una partita per volta, ci teniamo a fare bene davanti ai nostri tifosi".

Il pareggio di Arezzo ha lasciato tanto amaro in bocca alla Pantera che non è riuscita a portare a casa una vittoria che sarebbe stata fondamentale: " Dobbiamo ripartire dalle prestazioni che abbiamo fatto contro Juve e Arezzo, mettendo in campo quella grinta che è essenziale se vogliamo portare a casa risultati. Siamo rammaricati di non essere riusciti a vincere l'ultima partita perché l'avremmo meritato, ma abbiamo preso un gol a tempo scaduto viziato dall'ennesimo episodio sfavorevole di quest'anno, ovvero il secondo giallo a Benassai che, a mio avviso, è inesistente".

Con molta probabilità, nella gara di domani la Lucchese avrà a disposizione due giocatori fondamentali. " Tiritiello e Visconti? Sono due giocatori importanti per noi e siamo felici di averli recuperati entrambi. Fedato sta continuando il suo percorso di recupero e speriamo di averlo presto con noi".