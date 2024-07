Porta Elisa News



Mercato, per Palmisani è ormai fatta

mercoledì, 24 luglio 2024, 17:50

di gianluca andreuccetti

Tra meno di ventiquattro ore la Lucchese scenderà in campo per l'amichevole contro il Castelnuovo. Una prima uscita che servirà a mister Gorgone per testare le potenzialità di una rosa che al momento però è incompleta. Dopo i rallentamenti dei giorni scorsi, nelle ultime ore si è sbloccata definitivamente l'operazione legata a Lorenzo Palmisani. Il classe 2004 lascerà il Frosinone in prestito e nella giornata di domani dovrebbe essere a Lucca per firmare. L'ufficialità quindi arriverà tra domani e venerdì.

La novità del giorno è il sondaggio della Lucchese per Francesco Bombagi: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i rossoneri avrebbero chiesto informazioni sul duttile centrocampista, in uscita dal Mantova. Un profilo non più giovanissimo, ma che potrebbe aggiungere ulteriore esperienza in mezzo al campo. Nato il il 7 settembre 1989, Bombagi può vantare più di 200 presenze in Serie C, vestendo tra le altre le maglie di Teramo, Pordenone e Juve Stabia, per citarne alcune. Nella stagione 2022-23, ha contribuito al ritorno in Serie B del Catanzaro, segnando 2 reti in 20 presenze. Nella stagione scorsa, ha vestito per sei mesi la maglia del Mantova, contribuendo alla vittoria del girone A di Serie C, con 1 rete e 1 assist in 17 presenze. Sebbene nasca come centrocampista centrale, Bombagi può ricoprire all'occorrenza anche il ruolo di trequartista, seconda punta e anche esterno offensivo. Su di lui ci sarebbe da registrare anche la concorrenza di una big di Serie D come il Siracusa e di diversi club di Serie C. Il classe 1989 è legato al Mantova con un contratto fino al prossimo anno.

Sempre in mezzo al campo, rimane in stand-by l'operazione che potrebbe portare il giovane Francesco Conti alla Lucchese. Il classe 2004, aggregato al ritiro della prima squadra della Sampdoria, tornerà dalla Germania la prossima settimana. Nei prossimi giorni, capiremo anche se si concretizzerà o meno il ritorno, sempre dal Frosinone, di Simone Cangianiello.