Prima amichevole, i rossoneri battono largamente il Castelnuovo

giovedì, 25 luglio 2024, 20:24

La Lucchese inizia la sua stagione con un 3-4-1-2 e molte assenze in quel di Castelnuovo. Di fronte a circa 200 tifosi, i rossoneri di mister Gorgone hanno affrontato una rappresentativa del Castelnuovo che non ha ancora in realtà iniziato la preparazione: è finita 11-0. E' stata soltanto una occasione per mettere fiato e provare a affinare gli schemi, molto meno per vedere i volti nuovi visto che nella formazione base al fischio d'inizio c'è il solo Gasbarro. Assenti alcuni dei giocatori, a partire da Ravasio e Gucher, i rossoneri hanno mostrato impegno sin dai primi minuti di gara.

Il primo gol stagionale dei rossoneri porta la firma di Di Maria che sblocca la gara al 19' del primo tempo. In precedenza erano stati i padroni di casa a rendersi pericolosi con una punizione dal limite. Al 23' il raddoppio di Fedato su rigore per un fallo subìto da Visconti. La Lucchese continua a giocare e al 39' fa il tris grazie a un bello spunto di Ndaye che mette Frison (subentrato quasi subito a Sabbione) a un metro dalla porta: c'è solo da spingere il pallone. Poi, con i padroni sempre più in difficoltà, è Fedato con un diagonale a fare il poker quando manca poco all'intervallo. Finita qui? No, c'è ancora spazio per un gol di Ndiaye ben servito da Fedato, uno dei più reattivi tra i rossoneri, proprio allo scadere.

Nella ripresa, oltre alla solita girandola di cambi, si assiste a un ulteriore abbassamento del ritmo rotto da un gran gol di Magnaghi al 17'. Il settimo gol porta la firma di Leone, bravo a credere nel recupero su un pallone che sembrava perso. L'ottavo è invece il bis di Magnaghi, il nono è il suo personale tris con un bel colpo di tacco al 31'. I padroni di casa sono in totale barca, vista anche la precaria condizione fisica, e agli uomini di Gorgone non occorre nemmeno premere: il decimo gol arriva un minuto dopo con Leone. Poco dopo Magnaghi infligge l'undicesimo cazzotto a un pugile praticamente in terra.

E' chiaramente una Lucchese da rivedere, quella osservata anche dal presidente Bulgarella che era in tribuna, anche alla luce degli acquisti ancora da compiere, dei tanti assenti, della condizione e del valore degli avversari. La prossima gara sarà (a porte chiuse) il 2 agosto contro la Fiorentina Primavera, con la speranza che nel frattempo sia giunto qualche rinforzo per mister Gorgone. Che non è stato possibile intervistare a fine gara: la società ha deciso di inviare video precotti con domande fatte direttamente dall'addetto stampa.

Castelnuovo Garfagnana-Lucchese 0-11

Castelnuovo: Biggeri, Ramacciotti, Bianchini, Tocci, Biagioni, Byaze, Fruzzetti, Magera, Haoudi, Grassi, Campani. A disp. Masini, Posarelli, Cristofani, Marzi, Andreozzi, Salotti, Tortelli, Tozzini, Turri, Fall, Benassi, Noga, Morelli. All. Gatti.

Lucchese: Coletta, Quirini, Gasbarro, Visconti, Frison, Fazzi, Djibril, Tumbarello, Ndiaye, De Maria. A disp (entrati nella ripresa). Agosti, Magnaghi, Leone, Moschella, Botrini, Antoni, Zoppi, Bertaso, Sabbou, Allegrucci, Ciucci. All. Gorgone.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 19' pt De Maria, 23' pt e 42' pt Fedato (r), 39' pt Frison, 45' pt Ndiaye, 17' st, 27' st, 31' st e 36' st Magnaghi, 24' pt e 32' st Leone

Note. Angoli: 1-4. Spettatori 200 circa.