Porta Elisa News



Infermeria rossonera, ecco la situazione

mercoledì, 27 dicembre 2023, 21:03

Infermeria rossonera, ecco la situazione. E' la stessa società a fare il punto sugli infortunati, che preoccupano non poco soprattutto per le assenze nel reparto difensivo.

•⁠ ⁠Vincent De Maria effettuerà sabato mattina una ecografia di controllo e se il risultato dovesse essere positivo tornerà ad allenarsi in gruppo. Il giocatore aveva subito una lesione muscolare all’adduttore destro.

•⁠ ⁠Alessio Sabbione ha effettuato una settimana fa una ecografia di controllo con esito negativo, in quanto la lesione al flessore della gamba adestra è sempre presente. L’inizio della riatletizzazione è fissata per il nuovo anno a seguito di altri esami.

•⁠ ⁠Le condizioni di Andrea Tiritiello sono invece ancora da valutare. Il giocatore effettuerà domani mattina una ecografia per valutare l’entità dell’infortunio al flessore destro.



Tutti i giocatori stanno effettuando esami e cure presso il Centro Medico Martini di Lucca, sotto la supervisione del responsabile Nicola Pisani e il coordinamento del responsabile sanitario del Club, il dottor Alessandro Cerrai.





Sent from my iPhone