Porta Elisa News



Per il ruolo di diesse rispunta Evacuo

martedì, 30 aprile 2024, 14:27

di gianluca andreuccetti

Con il pareggio ottenuto sul campo dell'Ancona, si è chiusa ufficialmente la stagione 2023/24 della Lucchese. Un'annata che ha lasciato nel complesso tanto amaro in bocca. In casa rossonera è arrivato il momento di pianificare il futuro. Il primo tassello da aggiungere sarà la nomina di un nuovo direttore sportivo.

Nelle scorse settimane, erano circolati anche i nomi dell'ex Catania Antonello Laneri e di Ernesto Salvini, fino allo scorso anno al Siena. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle scorse ore avrebbe preso quota la pista che porta a Felice Evacuo. L'ex attaccante era già stato accostato lo scorso anno alla Pantera, tanto da essere la prima scelta nel ruolo di ds dell'allora direttore generale Mangiarano. In quel caso però la presidenza decise di puntare su Frara.

Nativo di Pompei, durante la sua carriera da calciatore Evacuo ha militato per tanti anni sia in Serie B che nel campionato di Serie C, del quale è capocannoniere assoluto con 175 gol in 464. Nel suo palmares, può vantare 2 Supercoppe di Serie C e 2 campionati di Serie C. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2022, la scorsa estate Evacuo ha ottenuto l'abilitazione come direttore sportivo. Nel caso in cui si dovessero concretizzare le voci che lo vogliono alla Lucchese, per il classe 1981 si tratterebbe della prima esperienza in queste vesti.