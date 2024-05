Porta Elisa News



Ufficiale: Coletta rinnova

martedì, 14 maggio 2024, 16:52

La Lucchese 1905 comunica di aver raggiunto l'accordo con il capitano e portiere Jacopo Coletta per il rinnovo contrattuale, che lo legherà ai colori rossoneri per il sesto anno consecutivo. E' il primo rinnovo, forse l'unico, dei giocatori che erano in scadenza, ma ha comunque, per quello che rappresenta il capitano rossonero, un evidente segnale simbolico. Il trentaduenne portiere, nonostante alcuni gravi infortuni che in passato lo hanno tenuto lontano dai campi, ha collezionato sino a qui 87 presenze nella Lucchese.

"Siamo felici di aver raggiunto l'accordo con un giocatore che è un pilastro di questa squadra – dichiara l'amministratore delegato Ray Lo Faso Siamo voluti ripartire proprio da lui per dare un segnale di continuità, abbiamo bisogno di giocatori come lui sia in campo che all'interno di uno spogliatoio".

"Sono molto felice di vestire questa maglia per il sesto anno consecutivo – spiega il capitano rossonero – tengo a salutare tutti i tifosi e dirgli che ci vedremo presto in campo. Sempre Forza Lucchese!".