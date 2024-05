Porta Elisa News



Serie C, il valzer degli allenatori è cominciato

giovedì, 16 maggio 2024, 16:26

di gianluca andreuccetti

Con la stagione 2023/24 che sta per andare in rassegna, molte squadre hanno già iniziato a pianificare il futuro. Fanno eccezione le compagini ancora impegnate nei playoff o negli spareggi salvezza. Sebbene l'inizio del mercato estivo sia ancora lontano, diverse società sono alla ricerca del nuovo allenatore.

Al momento, sembra essere esclusa da questo valzer la Lucchese. Stando alle ultime dichiarazioni, Bulgarella sarebbe intenzionato a confermare mister Gorgone che, ricordiamo, ha ancora un anno di contratto. Analizzando il girone B, a fare rumore negli ultimi giorni è stata la rescissione di Massimiliano Canzi con il Pontedera. Arrivato in Toscana nel ottobre del 2022, il tecnico ha condotto i granata per due stagioni di fila ai playoff. Un lavoro che va oltre i risultati sportivi, con Canzi che infatti ha saputo mettere in mostra diversi giovani interessanti. Secondo le ultime indiscrezioni, l'allenatore lombardo sarebbe in pole per la panchina della Juventus femminile.

L'altra ufficialità che ha sorpreso gran parte degli addetti ai lavori è stata la fine del rapporto tra Emanuele Troise (nella foto con mister Gorgone) e il Rimini. Se i romagnoli disputeranno anche il prossimo anno il campionato di Serie C tanto lo devono all'ex allenatore delle giovanili del Napoli. Subentrato a Raimondi nell'ottobre del 2023, Troise ha risollevato il Rimini, portandolo dall'ultimo posto fino alla qualificazione ai playoff. Un'esperienza che si è chiusa al 2^turno, con l'eliminazione immeritata contro il Perugia.

Chi invece potrebbe avere un buon mercato in Serie C è Enrico Barilari. Dopo la promozione dello scorso anno, in questa stagione il Sestri Levante è stato protagonista di una salvezza che ai nastri di partenza non era pronosticabile. Su di lui sembrerebbero esserci diverse società tra cui, chissà, anche l'Arezzo. Dopo l'addio di Giovannini, anche mister Indiani potrebbe lasciare gli amaranto. Su di lui, sembrerebbero esserci alcune società di Serie D.

É ai titoli di coda l'avventura di Piero Braglia con il Gubbio. Sotto la sua guida, i rossoblu sono diventati una delle realtà di questo campionato, chiudendo per due anni di fila al quinto posto in classifica. L'eliminazione al 1^turno contro il Rimini, non cancella l'ottimo lavoro condotto dall'ex tecnico della Lucchese.