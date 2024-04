Porta Elisa News



Mister Testini: "Soddisfatto del pareggio, adesso spazio al futuro"

domenica, 28 aprile 2024, 22:35

Termina con un pareggio la stagione della Lucchese che al "Del Cornero" impatta sullo 0-0 contro l'Ancona. Nel post partita è intervenuto Emiliano Testini, oggi alla guida dei rossoneri, al posto dello squalificato mister Gorgone. Ecco le sue dichiarazioni.

"Siamo contenti di essere usciti con un punto. Sono soddisfatto della prestazione dei giocatori che sono scesi in campo. La professionalità è determinante, abbiamo lavorato tutta la settimana per dare il massimo ad Ancona. Abbiamo provato a vincere, a pesare però sono state anche le diverse assenze che avevamo. Di fronte, avevamo una squadra costruita inizialmente con altre ambizioni. Oggi, come in molte gare di questa stagione, non siamo stati in grado di finalizzare le situazioni da rete che ci sono capitate. Inutile parlare del passato, adesso guarderemo al futuro".