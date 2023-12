Lucchese-Ancona: 1-0 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 22 dicembre 2023, 21:29

Il tecnico rossonero: "Ci siamo complicati la vita, potevamo rischiare con l'espulsione di Gucher, ma la vittoria è meritata. Certo, tanta fatica, troppa, a fare un gol, ma i ragazzi si sono impegnati. Cosa serve alla Lucchese? E' una cosa oggettiva, possiamo rinfoltire la rosa e alzare la competizione ma...

venerdì, 22 dicembre 2023, 21:04

Chiorra decisivo a pochi minuti dal termine, il centravanti ha il grande merito di sbloccare la gara, mentre in difesa e a centrocampo fanno bene Benassai e Tumbarello. Grave l'espulsione di Gucher che poteva compromettere il risultato: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 22 dicembre 2023, 19:27

A poco più di tre mesi dalla partenza di Diego per la trasferta più lunga di tutte, arriva l'intitolazione ufficiale della sala stampa dello stadio al collega che più di ogni altro ha vissuto quel luogo con disarmante assiduità, trovandosi spesso anche da solo a raccogliere dichiarazioni e formulare...

giovedì, 21 dicembre 2023, 21:23

Ultima gara dell'anno per i rossoneri che incontreranno (ore 18,30) al Porta Elisa l'Ancona: partita ostica ma che la squadra di Gorgone dovrà provare a far sua per tentare di scalare una classifica attualmente anonima: la probabile formazione