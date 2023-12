Porta Elisa News



Lucchese, ingaggi della rosa sopra due milioni

giovedì, 28 dicembre 2023, 09:07

Gli ingaggi della Lucchese, secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono compresi tra due e tre milioni di euro, una cifra che colloca la società rossonera al settimo posto del girone in compagnia di Carrarese e Ancona. Complessivamente in serie C sono stati sottoscritti contratti per oltre 163 milioni di euro.

A comandare, è la Spal con oltre 9 milioni di ingaggi, seguono poi il Cesena con 6,7 milioni e l'Entella con 6,5 milioni. Tra 3 e 5 milioni di ingaggi s collocano il Pescara, il Perugia e anche il Rimini. Nella fascia dei rossoneri troviamo invece Carrarese e Ancona. Tra 1 e 2 milioni si collocano Gubbio, Pineto, Arezzo, Olbia, mentre sotto il milione troviamo Pontedera, Sestri Levante e Recanatese. Dunque, per soldi impegnati la Lucchese è nella parte medio-alta del girone, altro discorso è quello del come eventualmente sono stati spesi.