Mercato, sondaggio per un centrocampista della Triestina

sabato, 30 dicembre 2023, 17:04

di gianluca andreuccetti

É andato in archivio la prima parte di stagione della Lucchese. Per i rossoneri, così come per le altre squadre, è arrivato il momento di fare un bilancio, seppur parziale, di questi primi mesi di campionato. Dopo l'exploit iniziale, con il passare delle partite la Pantera ha avuto un rendimento molto discontinuo, mostrando lacune sia caratteriali che tecniche. Per questo motivo la dirigenza è al lavoro per regalare a Gorgone degli innesti di qualità.

Nelle ultime ore la Lucchese starebbe valutando un nuovo profilo per il centrocampo. Secondo quanto riportato da TuttoC. com, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Mirko Gori, giocatore messo fuori rosa dalla Triestina. Il classe 1993 è una vecchia conoscenza di Gucher e Frara (suoi ex compagni ai tempi di Frosinone) ma anche di Gorgone (vice di Stellone durante l'avventura di Gori con la maglia gialloblú). Sul 30enne ci sarebbe da registrare anche l'interesse del Virtus Verona. Andiamo a svelare il suo profilo.

Nato il 4 febbraio 1993, Gori è cresciuto nei settori giovanili di Parma e Frosinone. Il 30enne ha vestito la maglia del club ciociaro dal 2012 fino al 2022, conquistando anche la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. Dopo l'avventura con l'Alessandria, Gori è stato acquistato dalla Triestina, squadra nella quale lo scorso anno ha totalizzato 31 presenze. Da un punto di vista tattico, l'ex Frosinone può ricoprire il ruolo di centrocampista centrale o anche di mediano.