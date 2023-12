Porta Elisa News



Lucchese, occhi puntati su Tommasini e Calderoni: le ultime

giovedì, 28 dicembre 2023, 13:03

di gianluca andreuccetti

Mancano pochi giorni all'inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Tante le squadre che si sono messe al lavoro per trovare i giusti innesti in vista degli ultimi mesi di campionato. Una di queste è sicuramente la Lucchese.

Dopo un inizio di stagione ricco di alti bassi, il Ds Frara vorrebbe rinforzare la rosa di Gorgone. Secondo quanto riportato da La Casa di C, i rossoneri potrebbero prelevare dal Pescara l'attaccante Christian Tommasini. L'operazione potrebbe concludersi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sul classe 1998 ci sarebbe da registrare però l'interesse di diversi club di Serie C. Sempre in entrata, la Lucchese sarebbe alla ricerca anche di un nuovo rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da TMW, la Pantera avrebbe sondato il terzino sinistro della Fermana Marco Calderoni. Andiamo ad analizzare i profili dei due giocatori.

Nato il 14 marzo 1998 a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, Christian Tommasini ha mosso i primi passi nei settori giovanili di Cesena e Sampdoria. Nel 2018 Tommasini è passato al Pontedera, squadra nella quale ha esordito appena 20enne tra i professionisti. Con i granata ha totalizzato 13 reti e 3 assist in 67 presenze. Nelle ultime due stagioni, il 25enne ha vestito le maglie di Paganese e Taranto. Nell'ultima finestra di calciomercato Tommasini è passato al Pescara, squadra con la quale ha totalizzato 3 reti in 11 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C. Da un punto di vista tattico, il classe 1998 può ricoprire il ruolo di punta centrale e di esterno offensivo.

L'altro giocatore che la Lucchese avrebbe sondato è Marco Calderoni della Fermana. Originario di Latisana, paese che si trova in provincia di Udine, il 34enne ha vestito le maglie di club importanti come Palermo, Grosseto e Bari. Nell'ultima stagione Calderoni è stato tra i giocatori chiave del Cesena, totalizzando 3 reti e 2 assist in 29 presenze. In questa prima parte di stagione il classe 1998 ha vestito la maglia della Fermana. Da un punto di vista tattico, il 34enne può essere impiegato sia come terzino sinistro che come esterno di centrocampo.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, ci potrebbero essere delle importanti novità. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la Casertana avrebbe messo nel mirino Robert Gucher. I campani attualmente occupano il secondo posto nel girone C di Serie C. Solo pochi mesi fa il classe 1991 ha firmato un contratto che lo lega alla Lucchese fino al 2025.