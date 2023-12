Porta Elisa News



Mister Gorgone : "Dedico la vittoria ai ragazzi e grazie ai tifosi. Sul cambio modulo..."

mercoledì, 13 dicembre 2023, 16:29

La Lucchese vuole continuare a sognare. Per la terza gara di fila, i tempi supplementari danno ragione ai rossoneri che grazie alla rete di Yeboah strappano il pass per le semifinali. Nel post partita, mister Gorgone ha commentato il passaggio del turno: "Nel complesso posso dire che è stata una partita equilibrata. Siamo partiti meglio noi. Con il passare dei minuti però l'Avellino è uscito. Gli Irpini hanno giocatori di livello e secondo me hanno la potenzialità per lottare per la vetta della classifica. Dedico la vittoria ai ragazzi. Inoltre vorrei ringraziare anche i nostri tifosi che in un giorno infrasettimanale ci hanno seguito fino ad Avellino".

Il tecnico rossonero ha poi commentato la prestazione di alcuni singoli: "Guadagni ha fatto una buona partita. Dopo una prima parte di campionato in cui è stato tra i protagonisti, in queste ultime uscite sta avendo un calo, che ci sta considerando anche le sue caratteristiche fisiche. Ha dei colpi che avvolte spostano l'inerzia della gara ma deve imparare a rimanere sempre dentro la partita. Faccio i complimenti anche a Coletta, autore di parate importanti. Nel complesso voglio congratularmi con tutta la squadra". Una Lucchese che questa sera è scesa in campo con una disposizione tattica diversa dal solito, ecco perché: "Ho scelto di giocare con il 3-4-3 anche per i problemi che avevamo in difesa. Tiritiello non era al meglio delle condizioni, poi ad inizio secondo tempo è dovuto entrare per sostituire Benassai che si è infortunato". Un grande traguardo,ma da domani l'unico pensiero è il campionato: "Sono soddisfatto di questo risultato ma da domani voltiamo pagina. Domenica sera ci attende un altro avversario tosto come la Carrarese".