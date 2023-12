Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Vittoria meritata, ma che fatica"

venerdì, 22 dicembre 2023, 21:29

Giorgio Gorgone non può godere sino in fondo della vittoria, purtroppo per ragioni familiari, ma è molto contento per la prestazione dei suoi che hanno dato tutto in una gara che andava vinta, sia pure non essendo mancati gli errori: "Ci siamo complicati la vita, potevamo rischiare con l'espulsione di Gucher che mi ha detto di aver risposto all'arbitro dopo aver sentito una parola fuori posto dal direttore di gara, ma la vittoria è meritata. Certo, tanta fatica, troppa, a fare un gol, ma i ragazzi si sono impegnati. Cosa serve alla Lucchese? E' una cosa oggettiva, possiamo rinfoltire la rosa e alzare la competizione ma non va fatto un mercato tanto per fare anche perché questi ragazzi hanno dato l'anima. Certo, qualcosa c'è da fare in vari reparti".

"Eravamo all'ottava partita in poche settimane, non mi aspettavo riuscissero a fare una gara così, hanno raschiato le energie. Sono contento per i tifosi, che ci hanno spinto anche stasera, la vittoria la dedico a loro e allo staff che sono mesi che triboliamo la vittoria la dedico prima di tutto a mia mamma".