Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Carrarese forte, nonostante le defezioni"

sabato, 16 dicembre 2023, 18:04

Vigilia di Carrarese-Lucchese con il tecnico rossonero Gorgone che ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso l'ufficio stampa della società.

Derby insidioso con la Carrarese che ha diverse defezioni ma che per questo non va sottovalutata. Che partita si aspetta?



Derby contro una squadra forte e organizzata nonostante le defezioni. Affronteremo la partita con grande umiltà e determinazione, cercando di vincere come proviamo sempre a fare. Non possiamo permetterci di sottovalutare la partita, anche perché anche noi abbiamo diversi indisponibili.



A tal proposito, com'è la situazione dopo l'allenamento?



Fedato è ancora fuori per il problema alla caviglia. Sabbione e De Maria non ci saranno e sono da valutare in generale le condizioni di tutti i ragazzi visto che sarà la sesta partita in 18 giorni e chi ha giocato di più inizia a risentirne.



Alla fine a Carrara potranno essere presenti i tifosi rossoneri. Ad ora sono circa 200, quanto sarà importante per voi avere la loro spinta?



La spinta, l’entusiasmo e il sostegno della gente fa la differenza nel calcio. I tifosi ad Avellino sono stati eccezionali nonostante fosse una trasferta proibitiva. Il loro sostegno sarà sempre importante per i ragazzi, che in campo daranno tutto fino a raschiare il barile, perché non c’è altro modo per affrontare le partite.