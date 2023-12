Porta Elisa News



Multa e squalifiche per i rossoneri

giovedì, 28 dicembre 2023, 17:01

La gara contro l'Ancona lascia scorie disciplinari in casa della Lucchese che si vede comminare una multa di 1000 euro "per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al termine della gara, di un soggetto non identificato il quale si avvicinava all’Arbitro per interloquire con quest’ultimo; per l’indebita presenza all’interno degli spogliatoi, al termine della gara, di un soggetto non identificato, ma riconducibile alla società, il quale si avvicinava all’Arbitro e proferiva parole irriguardose e ingiuriose nei confronti dello stesso per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)".

Pesante anche il bilancio delle squalifiche: fermato per un turno, e ammenda di 500 euro, il preparatore dei portieri Marco Vignale, "per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)".

Quanto ai giocatori, una giornata di stop a Francesco Benassai, che era in diffida e che con i dorici è stato nuovamente ammonito, e un turno di squalifica (e va tutto sommato bene) anche per Robert Gucher "per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi irrispettose ed ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato; per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuato a pronunciare frasi offensive nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle parole pronunciate".