Benassai, Tumbarello e Yeboah su tutti

venerdì, 22 dicembre 2023, 21:04

Chiorra: 6,5 Inoperoso per la larga parte della gara. Salva alla grande su Spagnoli quando manca una manciata di minuti dal termine.

Tiritiello: SV Si fa male quasi subito, e non è una perdita da poco.

Rizzo Pinna: 6 E' l'uomo che in questo momento può fare la differenza, ma va a corrente alternata.

Tumbarello: 6.5 Lotta su ogni pallone, sfiora il gol. E' un giocatore sempre più fondamentale.

Quirini: 6 Ha ormai scavalcato Alagna nelle gerarchie di mister Gorgone, tiene a bada, a volte con le maniere spicce, chi capita a tiro.

Russo: 6 Sbaglia più di un tocco, poi ha sfortuna sul palo iniziale. Dà qualche strattone in avanti.

Benassai: 6,5 Continua a giocare con evidenti problemi fisici addosso, ma stringe i denti. E ha il grande merito di creare i presupposti per il vantaggio.

Gucher: 5 Ha la benzina in riserva, ma il tecnico non prescinde da lui. Nella ripresa rimedia un grave cartellino rosso.

Cangianiello: Come sopra, pur avendo molte meno primavere sulle spalle ma avendo tirato la carretta a centrocampo per un girone intero,

Yeboah: 6,5 Viene preferito a sorpresa a Magnaghi, era la sua occasione: ci mette tutto l'impegno. E soprattutto trova il gol.

Visconti: 6 Si riprende una maglia da titolare in campionato dopo tanto tempo, disputa una gara senza sbavature.

Merletti: 6 Buttato in campo in fretta e furia per l'infortunio di Tiritiello, se la cava con personalità.

Djibril: SV

Alagna: SV

Sueva: SV