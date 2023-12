Porta Elisa News



Trasferta di Carrara, non ci saranno limitazioni nel numero dei posti

giovedì, 14 dicembre 2023, 13:16

Alla fine è prevalso il buonsenso e ora toccherà ai tifosi dimostrare che la scelta aveva una sua logica: la questura di Massa, nella riunione gos di stamani, ha deciso di non porre limiti all'acquisto dei biglietti per i tifosi della Lucchese per il derby di domenica a Carrara.

L'unica limitazione per i residenti della provincia di Lucca sarà che potranno essere acquistati solo i tagliandi di curva ospiti che già nel pomeriggio di oggi saranno in vendita. La capienza del settore dello stadio dei Marmi è di circa 600 posti. Ora toccherà ai tifosi rossoneri fare la loro parte. I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI, al prezzo di € 10,00 più diritto di prevendita:

I ticket sono acquistabili online sul sito http://www.etes.it

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva dalle ore 15 di giovedì 14 dicembre e fino alle ore 19 di SABATO 16 dicembre.



PER POTER ACCEDERE ALLA GARA DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE MODALITÀ DI ACCESSO DETTAGLIATE DI SEGUITO DISPOSTE DALLE COMPETENTI AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA



▪️ vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Lucca esclusivamente per il Settore ospiti;

▪️ non ci sarà limitazione del numero di tifosi;



MODALITÀ DI ACCESSO ALLO STADIO DEI MARMI



▪️ Ricordando che l’acquisto del biglietto comporta la tacita accettazione del regolamento d’uso dell’ impianto, per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare il documento d’identità ed il tagliando/pass (o in formato cartaceo o in formato digitale).



▪️ Come di consueto sul biglietto verrà indicato il settore, la fila e il posto scelto che andrà rigorosamente rispettato: è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza.



▪️ Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accessi.