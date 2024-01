Porta Elisa News



Chiusa la telenovela Tommasini: l'attaccante firma per il Monopoli

giovedì, 18 gennaio 2024, 12:50

Questo matrimonio non s'ha da fare: finisce la telenovela di Christian Tommasini alla Lucchese, l'attaccante ha firmato il contratto che lo lega sino alla fine della stagione al Monopoli. Dopo che la società rossonera lo ha corteggiato per settimane, dopo che ieri l'affare sembrava a un passo dal saltare, con ogni probabilità, al di là delle notizie che arrivavano da Pescara, per motivi economici, ovvero per l'importo complessivo chiesto dall'agente del giocatore, pareva essere tornato il sereno. Dalle rive dell'Adriatico, ma anche da contatti informali a Lucca, sembrava fatta per la firma dell'attaccante nelle prime ore di stamani.

E invece il Monopoli si è inserito all'ultimo momento, trovando subito l'accordo con la società abruzzese e con il giocatore che pare abbia ricevuto un'offerta economica "irrinunciabile". Sfuma così il primo obiettivo di mercato: siamo oltre la metà di gennaio e la Lucchese ha per ora dato via Merletti e Romero, segnando in entrata solo Fazzi che era svincolato.