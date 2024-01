Porta Elisa News



Due vittorie consecutive che fanno morale

domenica, 21 gennaio 2024, 09:55

di alessandro lazzarini

La seconda vittoria consecutiva infonde ottimismo all'ambiente rossonero e conferma i passi avanti a livello di solidità difensiva ed efficacia offensiva già messi in mostra contro la Recanatese. La chiave tattica sembra essere stata il rientro di Tumbarello, che ha aumentato vistosamente il livello di corsa del centrocampo e accorciato la squadra, dando equilibrio e togliendo agli avversari gli enormi spazi in cui aveva esondato il Sestri Levante quando era riuscito a superare il primo pressing rossonero; pressing che, a sua volta, non è stato del tutto accantonato ma, di certo, ridimensionato, probabilmente per permettere a difensori molto bravi ma non velocissimi di affrontare gli avversari con meno campo a disposizione. A questi accorgimenti si è unita anche una verve realizzativa decisamente più brillante, in larga parte frutto della crescita di Yeaboah, che un po' a sorpresa si sta rivelando un centravanti in grado di far reparto da solo e, soprattutto, collaborare coi compagni facendoli rendere al meglio, senza caricare costantemente sulle spalle dei vari fantasisti della Lucchese l'onere di doversi inventare da soli la giocata vincente. Non si tratta solo di fortuna, ovvero di palle che sono entrate in rete invece di essere respinte dai pali: soprattutto contro la Recanatese, ma anche col Padova, la Lucchese ha costruito occasioni più nitide e articolate, spesso frutto di manovra corale, vanificandone peraltro ancora molte in spazi aperti a tu per tu col portiere avversario. In cattedra è salito anche Rizzo Pinna, che agisce sulla fascia in fase di rimessa e che si accentra scambiandosi la posizione con Cangianello quando si avvicina alla porta, andando così ad agire da trequartista laddove esprime al meglio le sue potenzialità.

Tutto ciò significa che la Lucchese ha trovato il sistema per risalire la classifica e riconquistare le posizioni dove sarebbe lecito attendersi di trovarla? Niente affatto, perché c'è da dare ulteriore continuità alle prestazioni e alla conquista di punti, col calendario che, fra assenze e avversari ostici come il Gubbio, non è certo in discesa. Non va neanche dimenticato che i rossoneri hanno sostanzialmente giocato contro le riserve del Padova. I biancorossi sono una corazzata allestita per vincere il campionato e finora avevano perso, fra l'altro rovinosamente per 5-0 in casa, solo una partita in stagione; la formazione presentata al Porta Elisa era un inedito assoluto e, anche se a leggere i nomi in campo sembrava di giocare contro una squadra di categoria superiore, i titolari sono entrati solo a secondo tempo inoltrato e nemmeno tutti. Questo non sminuisce il valore della prestazione della Libertas, ma mette in evidenza la distanza siderale che scontano i rossoneri a livello di profondità della rosa rispetto ad altre squadre: in sostanza, sarebbe opportuno che la società concludesse quanto prima degli acquisti, perché il campionato di Serie C lascia ampie possibilità di scalare la classifica, ma ben difficilmente tali possibilità potranno essere colte da una squadra in continua emergenza e che non può alternare le forze in campo nel corso della partita.